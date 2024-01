Movie Park Germany

Movie Park Germany overweegt Paramount-films als thema voor attracties

Movie Park Germany is plannen aan het maken voor het vernieuwen van twee bestaande attracties: tijdreissimulator Time Riders en dinosimulator The Lost Temple. Voor de nieuwe thema's denkt het Duitse pretpark aan verschillende films van filmmaatschappij Paramount Pictures. Dat blijkt uit een nieuwe publieksenquête.

In de online vragenlijst krijgen deelnemers de vraag of ze recentelijk nog in Movie Park zijn geweest en wat ze van Time Riders en The Lost Temple vonden. Vervolgens verschijnen veertien Paramount-films in beeld. Gebruikers moeten allereerst aangeven of ze de films kennen.

Het gaat om Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931), Rosemary's Baby (1968), Mission: Impossible (1996), Sleepy Hollow (1999), The Italian Job (2003), Paranormal Activity (2007), Star Trek (2009), Friday the 13th (2009), Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013), A Quiet Place (2018), Pet Sematary (2019), World War Z (2013), Smile (2022) en The Lost City (2022).



Aantrekkelijker

In het tweede gedeelte van de enquête vraagt Movie Park om elke gekozen film te beoordelen. Daarna wil men weten of de attracties Time Riders en The Lost Temple aantrekkelijker zouden worden door er een filmthema aan te koppelen. "Als de filmpersonages en het thema in deze attractie zouden worden geïmplementeerd, hoe waarschijnlijk is het dan dat je Movie Park zou bezoeken?", luidt één van de vragen.



Ook wordt geïnformeerd naar een mogelijke interesse in 4D-effecten, videoprojecties, live-acteurs, animatronics, een interactief spelelement en een smartphone-game. Afhankelijk van de gekozen antwoorden worden nog suggesties gegeven voor eventuele spookhuizen met bekende horrorfiguren uit de Paramount-stal. Het is dus aannemelijk dat ook het Halloween Horror Festival zal profiteren van de toevoeging van Paramount-merken.



Viacom

Creatief directeur Manuel Prossotowicz liet vorig jaar al aan Looopings weten dat er mogelijkheden zijn voor meer samenwerkingen met Paramount Pictures, aangezien de Amerikaanse filmmaatschappij Nickelodeon-eigenaar Viacom heeft overgenomen. Dat plan lijkt nu concreet te worden. Het attractiepark in Bottrop werkte samen met Viacom voor kindergebied Nickland. Ook tv-netwerk CBS hoort nu bij moederbedrijf Paramount Global.



"We hebben een duidelijke toekomstvisie voor het park", zei Prossotowicz eerder. "Dankzij de steun van Paramount en onze eigenaar Parques Reunidos kunnen we projecten opstarten voor de langere termijn, in plaats van steeds op zoek te moeten gaan naar individuele merken van losse licentiehouders." Movie Park heeft al een attractie rond een Paramount-merk: de lanceerachtbaan Star Trek: Operation Enterprise, geopend in 2017.