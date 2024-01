Europa-Park Erlebnis-Resort

Kassaprijzen Europa-Park flink omhoog: attractiepark 79,50 euro, Rulantica 55,50 euro

De maximale entreeprijs van Europa-Park nadert dit jaar de 80 euro. Voor een dagticket voor het Zuid-Duitse attractiepark moet aan de kassa 71,50 of 79,50 euro betaald worden in 2024, afhankelijk van het bezoekmoment. Het hoogste tarief geldt onder meer in alle vakanties.

Wie online bestelt, krijgt 10 euro per persoon korting. Dan bedragen de tarieven voor volwassenen 61,50 of 69,50 euro. Vorig seizoen wisselde de online toegangsprijs nog tussen 57,50 en 65 euro. Aan de kassa rekenden bezoekers toen 67,50 of 75 euro af.

Ook de prijzen van waterwereld Rulantica gaan omhoog. Vanaf komend voorjaar wordt in het waterparadijs ook gewerkt met variabele ticketprijzen, net als in het nabijgelegen pretpark. Op rustige dagen kost een kaartje 50,50 euro aan de kassa, op drukke dagen vraagt men 55,50 euro.



Ticketshop

De online korting is iets lager dan in het geval van Europa-Park: 6 euro per persoon. Daardoor komen de prijzen in de digitale ticketshop uit op 44,50 of 49,50 euro. Het afgelopen jaar bedroeg de toegangsprijs voor Rulantica nog 44 euro via internet en 50 euro ter plaatse.



Voor Europa-Park staat 2024 in het teken van de opening van de spectaculaire nieuwe lanceerachtbaan Voltron Nevera, onderdeel van een Kroatisch gedeelte. Verder worden twee attracties in het Oostenrijkse themagebied heropend na een grote brand: een powered coaster en een boomstambaan. Het park voegt daar ook een avonturenparcours toe.