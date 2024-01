Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Bokito blijft bewaard, maar overleden Blijdorp-gorilla mag geen attractie worden

Het lichaam van Bokito, de beruchte gorilla uit Diergaarde Blijdorp, blijft bewaard. De zilverrug overleed begin april op 25-jarige leeftijd aan hartfalen. Inmiddels is het dier ter beschikking gesteld aan de wetenschap. Later keren zijn skelet en vacht terug naar Rotterdam. Daar zullen ze opgeslagen worden in een museum.

Blijdorp werkt voor het project samen met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Een team van preparateurs zorgt ervoor dat Bokito tot in de lengte der dagen bewonderd kan worden, als een zogeheten flatskin. Toch is het niet de bedoeling om de bekende aap commercieel uit te buiten.

"Om van de wereldberoemde aap geen attractie te maken, zal Bokito minimaal tien jaar in het depot bewaard blijven en niet voor publiek en de pers te zien zijn", belooft Blijdorp. "Zo krijgt deze bijzondere familieman en bijzonder geliefde gorilla een waardig afscheid."



Omvangrijke studie

Voor het zover is, buigen onderzoekers van de Universiteit van Leuven in België zich over het ruim 220 kilo wegende kadaver. "Hij zal onderwerp zijn van een omvangrijke studie over het bewegingsapparaat", aldus Blijdorp. Het kunnen maken van een CT-scan van een volwassen mannetjesgorilla wordt "een unieke kans" genoemd.



Bokito werd in 2007 wereldnieuws toen hij ontsnapte uit zijn verblijf. Enkele maanden geleden maakte de Rotterdamse dierentuin bekend dat de overgebleven westelijke laaglandgorilla's op den duur zullen verdwijnen. De komende jaren zullen de dieren ondergebracht worden in andere parken.