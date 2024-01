Efteling: Danse Macabre

Efteling presenteert eerste Danse Macabre-souvenirs

De Efteling is gestart met de verkoop van de eerste souvenirs van Danse Macabre. Hoewel de opening van de nieuwe attractie nog ruim acht maanden op zich laat wachten, kunnen bezoekers alvast wel een aandenken mee naar huis nemen. Vooralsnog bestaat het assortiment uit sleutelhangers en ansichtkaarten.

De producten zijn vanaf vandaag verkrijgbaar bij kruidenierszaak In den Swarte Kat. Een kaart, met daarop een ontwerp voor het buitengebied van Danse Macabre en het omliggende themagebied Huyverwoud, kost 1 euro. De tekening van Jeroen Verheij werd gepubliceerd in maart vorig jaar.

Verder is het mogelijk om voor 3,50 euro een sleutelhanger van een zwart katje mee naar huis te nemen. Het dier is niet alleen de mascotte van In den Swarte Kat: het figuur komt ook voorbij op verschillende tekeningen voor de attractie. Daarnaast speelt de kat een rol in de making-of-serie rond Danse Macabre op YouTube.