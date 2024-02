PortAventura World

PortAventura World verwacht 30.000 bezoekers tijdens driedaags muziekfestival

In het bekende Spaanse pretparkresort PortAventura World staat komende zomer een groot muziekfestival op het programma. Op donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 juli staat de bestemming in het teken van het Boombastic Festival. De drie PortAventura-parken zijn de hele dag geopend. Van 18.00 tot 03.00 uur vinden concerten plaats.

Daarvoor gebruikt men een parkeerterrein, namelijk Parking 3. Er verschijnen drie podia. Verspreid over drie dagen worden 30.000 bezoekers verwacht. Op de affiche staan artiesten die bij de meeste Nederlanders geen belletje doen rinkelen, zoals Natos y Waor, Saiko, Yandel, Nicki Nicole, Beret, Funzo & Baby Loud, Recycled J en Lit Killah.

De organisatie belooft dat er nog andere namen toegevoegd zullen worden. In totaal treden naar verwachting veertig artiesten op. Volgens de initiatiefnemers is het Boombastic Festival "het allereerste festival in een pretparkresort", maar die bewering houdt geen stand. Evenementen als Electroland in Disneyland Paris en het One Two Tribute Festival in Duinrell gingen PortAventura voor.



Unieke omgeving

PortAventura-directeur David García ziet het concept als "een innovatieve manier om gasten een nieuw soort beleving voor te kunnen schotelen". "We zijn ervan overtuigd dat muziek en vermaak elkaar perfect aanvullen", zegt hij. "Door een unieke omgeving te creëren, maken we blijvende herinneringen."



Er worden zowel losse festivaltickets verkocht als combitickets inclusief toegang tot PortAventura Park en Ferrari Land. Daarnaast zijn er pakketten met drie of vier overnachtingen in Hotel Caribe, dat voor de gelegenheid wordt omgedoopt tot Hotel Boombastic. Het hotel accepteert voor die periode geen reguliere boekingen.



Automatisch

PortAventura stuurt aan op het kopen van combikaarten. "Je kunt een entreebewijs kopen voor alleen het festival, maar als je hier toch al bent... Waarom probeer je dan ook niet onze sensationele attracties?", staat op de officiële website van het resort. Er bestaan momenteel geen tickets voor één of twee dagen toegang: iedereen betaalt automatisch voor drie dagen.