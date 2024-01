Disneyland Paris

Disneyland Paris brengt Spotify-album uit met kerst- en halloweenmuziek

Disneyland Paris komt met een verrassing voor mensen die nu al heimwee hebben naar Halloween en Kerstmis. Verschillende kerst- en halloweenhits uit de Disney-parken zijn gebundeld op een nieuw digitaal album, dat verschenen is op Spotify en andere streamingdiensten.

In totaal bestaat het verzamelalbum uit veertien tracks, die bij elkaar ruim 52 minuten duren. Zes daarvan staan in het teken van Halloween, acht draaien om Kerstmis. Bekende titels zijn Are You Brave Enough?, Vive La Vie, Christmas Is Here en Shine a Light.

Ze kwamen voorbij in producties als Mickey's Halloween Celebration en Mickey's Dazzling Christmas Parade. Sommige nummers werden nog niet eerder gepubliceerd. Ook klassiekers als Halloween-Halloween, It's Halloween-lo-ween, Lumina - Ring the Bells en Chante, C'est Noël zijn te vinden op het verzamelalbum.



Instrumentale versies

Van enkele nummers heeft men de instrumentale versies toegevoegd. Disneyland Paris viert Halloween doorgaans van begin oktober tot begin november, gevolgd door Kerstmis vanaf half november tot begin januari. De exacte data voor 2024 zijn nog niet bekendgemaakt.