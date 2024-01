Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark plaatst zonnepanelen op olifantenstal

De olifantenstal van Ouwehands Dierenpark is voorzien van tientallen zonnepanelen. Op het dak van het verblijf zijn onlangs 85 panelen geïnstalleerd. De stroom die ermee wordt opgewekt, wordt verdeeld over het hele park.

"Zo hoeven we minder fossiele brandstoffen te gebruiken", laat de dierentuin in Rhenen weten. "De CO2 die we besparen staat jaarlijks gelijk aan 640 geplante bomen."

Het gaat om een installatie met een maximale energieopwekking van 25 kilowatt, goed voor een jaarlijkse energieproductie van 27,6 megawattuur. Op het nieuwe koalaverblijf en een loods op het dienstterrein worden binnenkort ook zonnepanelen aangebracht.