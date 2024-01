Smakenrad

Tientallen meters hoog Smakenrad wordt te koop aangeboden

Het Smakenrad staat te koop. De tientallen meters hoge attractie fungeerde een tijdlang als een draaiend restaurant, op verschillende plekken in Nederland. Afgelopen najaar bleek dat de initiatiefnemers de handdoek in de ring zouden gooien. Ze leverden het reuzenrad weer in bij fabrikant KMG Rides.

Nu is het gevaarte te vinden op Used Rides Europe, een online platform voor tweedehands attracties. Het Smakenrad wordt gepresenteerd als een 70 meter hoog rad, maar volgens de officiële specificaties is de exacte hoogte 65 meter. Het rad van 368.640 kilo bestaat uit 45 dichte gondels voor elk zes personen.

De opbouw duurt vier dagen. Er zijn acht personen voor nodig, maar men hoeft geen kraan te gebruiken. Het verplaatsen gebeurt met behulp van negen trailers. Volgens de aanbieder is het rad gekeurd door de Duitse instantie TÜV SÜD. Er wordt geen vraagprijs genoemd. Wie interesse heeft, kan een mail sturen aan Used Rides Europe.



Snelheidsmachines

KMG Rides staat bekend als de bouwer van spectaculaire snelheidsmachines voor kermissen. Het bedrijf zette nog nooit eerder een reuzenrad in elkaar. Kort na de opening - in december 2022 - viel het rad stil. Een gondel raakte knel tussen de pilaren, waardoor het raam brak. Er vielen geen gewonden, maar het bevrijden van alle inzittenden nam twee uur in beslag.



Smakenrad-exploitant Bram Verleg noemde in oktober verschillende redenen om met het concept te stoppen. Hij sprak onder meer over gestegen kosten en problemen bij het aanvragen van vergunningen. "We zouden de prijzen met 30 procent moeten verhogen om het businessmodel in orde te houden en dat is te veel."