Ouwehands Dierenpark Rhenen

Lichtfestival Ouwehands Dierenpark gaat een maand langer door

Ouwehands Dierenpark verlengt het evenement Light Nights. Eigenlijk zou het lichtfestival tot eind januari duren. De dierentuin heeft besloten om de lichtsculpturen te laten staan tot en met de voorjaarsvakantie.

Bezoekers kunnen zich na zonsondergang vergapen aan lichtobjecten in de stijl van dinosaurussen, onder de noemer Treasures of Time. Ze zijn nog te bewonderen op elke zaterdagavond in januari en februari, plus de zondag 18 tot en met vrijdag 23 februari.

"Wegens enthousiaste reacties en het mooie weer wordt Light Nights verlengd", laat het dierenpark in Rhenen weten. De lichtjesavonden duren van 18.00 tot 21.00 uur. Er moeten aparte tickets of combitickets voor gekocht worden.