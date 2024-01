Phantasialand

Spectaculaire beelden uit Phantasialand: achtbanen worden sneeuwschuiver

Bezoekers van Phantasialand hebben deze week kunnen zien hoe achtbanen werden ingezet als sneeuwschuivers. De rollercoasters in het Duitse pretpark waren bedekt onder een dikke laag sneeuw. Ondanks de weersomstandigheden maakten lanceerachtbanen F.L.Y. en Taron gewoon testritten. Dat leverde bijzondere beelden op.

Passanten filmden hoe de treinen van beide attracties ervoor zorgden dat de sneeuw alle kanten op vloog. Het veroorzaakte mini-lawines rond de baan. In veel parken kunnen achtbanen niet rijden als er veel sneeuw ligt of als het vriest. Phantasialand vormt een uitzondering.

Zo kan Taron operationeel zijn tot 10 graden onder het vriespunt. De multi-launch coaster van fabrikant Intamin, geopend in 2016, haalt een topsnelheid van 117 kilometer per uur. F.L.Y. komt uit de fabriek van de Nederlandse firma Vekoma. Passagiers leggen het parcours liggend af, alsof ze vliegen. Daarbij bereiken ze een topsnelheid van 78 kilometer per uur.