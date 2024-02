Leveranciers

Glijbaanbedrijf iSlide blijft bestaan: doorstart in afgeslankte vorm

De Nederlandse firma iSlide blijft bestaan. Het bedrijf uit 's-Hertogenbosch, dat speciale effecten installeert in waterglijbanen, ging onlangs failliet. Er kan een doorstart gemaakt worden, meldt curator Rob van Seumeren aan Looopings.

Hij bereikte daarvoor naar eigen zeggen een overeenstemming met JNL B.V., een vennootschap dat eigendom is van iSlide-directeur Hennie van den Biggelaar. Die partij neemt de activa en activiteiten van iSlide over.

"JNL B.V. zal de activiteiten, naar ik begrepen heb, in afgeslankte vorm en op een andere locatie gaan voortzetten." Op de website en socialmedia-kanalen van iSlide valt nog niets te lezen over de ontwikkelingen. Een laatste bericht op LinkedIn gaat over de installatie van lichteffecten in een nieuwe glijbaan in vakantiepark Hof van Saksen.



Twee andere bedrijven

Het faillissement van iSlide volgde nadat eerder al twee andere bedrijven uit de wereld van Nederlandse waterattracties omvielen: Van Egdom Recreatietechniek en Pooljoy.