Leveranciers

Nederlandse leverancier van glijbaantechnologie iSlide failliet

Het Nederlandse bedrijf iSlide, gespecialiseerd in het leveren van glijbaantechnologie, is failliet verklaard. De firma uit 's-Hertogenbosch werd vaak ingehuurd voor het toevoegen van licht- en geluidseffecten aan nieuwe en bestaande waterglijbanen. Deze week sprak de rechtbank Oost-Brabant het faillissement uit.

Curator Rob van Seumeren, verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten, wijt de financiële problemen aan meerdere factoren. "De precieze oorzaken moeten nog onderzocht worden, maar ik begrijp dat er sprake was van een teruglopend aantal orders sinds coronatijd", laat hij aan Looopings weten.

"Enerzijds is de orderportefeuille na de coronacrisis niet snel genoeg gevuld, anderzijds was er moeite met het terugbetalen van schulden die zijn ontstaan door de NOW-regeling van de overheid." Van Seumeren hoopt snel een beslissing te kunnen nemen over een eventuele doorstart. "Er zijn geïnteresseerden en daarmee ga ik op korte termijn in overleg."



IAAPA

Volgens de curator heeft het bedrijf, opgericht in 2013, "zeker potentie". Op de website van iSlide valt te lezen dat de leverancier in het verleden samenwerkte met onder meer Center Parcs, Hof van Saksen en verschillende internationale resorts. Ook werden de handen ineengeslagen met de bekende glijbaanbouwers ProSlide Technology, WhiteWater en iPlay. Men is lid van branchevereniging IAAPA.



Het faillissement van iSlide komt een jaar nadat glijbaanfabrikant Van Egdom Recreatietechniek ophield te bestaan naar aanleiding van aanhoudende financiële problemen. Concurrent Wiegand Waterrides uit Duitsland nam de productcatalogus over. Een deel van het personeel van Van Egdom ging vervolgens aan de slag bij Avasto Recreatietechniek.