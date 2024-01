Marineland Côte d'Azur

Frans dierenpark Marineland mag orka's nog niet naar Japan sturen

Het Franse attractie- en dierenpark Marineland wil drie orka's overbrengen naar Japan, maar daar steekt de rechtbank een stokje voor. Naar aanleiding van protesten van dierenrechtenorganisatie One Voice heeft de rechter besloten dat de dieren nog minimaal vier maanden in Frankrijk moeten blijven.

Er is namelijk een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de leefomstandigheden van de orka's. Daarvoor werd het park gisteren bezocht door deskundigen. Het is nu wachten op hun oordeel. Een rapport over de bevindingen wordt pas over enkele maanden verwacht.

Tot die tijd mag Marineland de orka's niet transporteren. One Voice beweert dat de dieren kampen met gezondheidsproblemen. In Japan zullen ze moeten deelnemen aan circusachtige shows, vrezen de dierenactivisten. Marineland, onderdeel van de Spaanse groep Parques Reunidos, heeft daar zelf nog niets over gecommuniceerd.



Tenerife

Het gaat om de laatste orka's op het Europese vasteland. Als de verhuizing uiteindelijk wel doorgaat, komen in Europa alleen nog orka's in gevangenschap voor op het Spaanse eiland Tenerife.



Wanneer Marineland de orka's toch eerder verplaatst, moet het park een boete betalen van 15.000 euro per orka per dag. Dat geldt voor een periode van vier maanden, waardoor het bedrag kan oplopen tot miljoenen euro's.