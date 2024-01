Attractiepark de Waarbeek

Video: ode aan kroketten in nieuw carnavalsnummer Attractiepark de Waarbeek

De managers van Attractiepark de Waarbeek nemen zichzelf niet al te serieus. Het team van het Twentse pretpark heeft wederom een eigen carnavalsnummer uitgebracht. Nadat in een vorig lied al een eerbetoon werd gebracht aan frikandellen, zijn dit keer de kroketten aan de beurt.

Pret Met Mijn Kroket, zoals het nummer heet, werd gebaseerd op de melodie van Heaven Is a Place on Earth van Belinda Carlisle uit 1987. "Als ik 's ochtends de frituur weer aanzet, dan wordt mijn hart weer helemaal gek", zo luidt het refrein. "Ja wij hebben zo veel liefde voor vet. Ik heb pret met mijn kroket."

Postbode Pelle - een typetje van entertainer Maikel Rutgers - krijgt wederom gezelschap van Waarbeek-directeur Kevin Moespot. Naast een dosis zelfspot wordt geknipoogd naar enkele collega's. Zo komt Danny de den voorbij, de mascotte van het bevriende attractiepark Drouwenerzand.



Julianatoren

Verder roept Moespot meermaals "ik ben hier de eigenaar!", een verwijzing naar een komisch voorval met de eigenaar van de Julianatoren. Pret Met Mijn Kroket is vanaf vandaag te beluisteren op streamingdiensten. De videoclip staat op YouTube.



Het snackthema is toepasselijk: in de Waarbeek zijn snacks inbegrepen bij de entreeprijs. Behalve frikandellen en kroketten gaat het om kaassoufflés, friet, ijsjes, ranja, soep en belegde broodjes. Er zijn dus nog genoeg onderwerpen die de komende jaren bezongen kunnen worden.