Plopsa Group

Nieuwe logo's voor álle Plopsa-parken: strakker en volwassener

Het oude logo van Plopsaland gaat verdwijnen. De Plopsa Group staat aan de vooravond van de introductie van een volledig nieuwe huisstijl. Daarbij horen nieuwe logo's voor alle Plopsa-parken en onderdelen, waaronder Plopsaland De Panne. Looopings kan als eerste de resultaten laten zien.

De afgelopen 24 jaar oogden de beeldmerken van Plopsa steevast bijzonder kleurrijk, met speelse vormen en cartooneske tekeningen. De pas aangetreden Plopsa-directie vindt het tijd voor een ommezwaai. In de nieuwe huisstijl komt het Plopsa-merk serieuzer over.

Het kenmerkende Plopsa-lettertype blijft gehandhaafd voor het eerste gedeelte van de logo's. Wat erna komt, wordt getoond in strakkere letters: een lettertype met de naam Trajan. Het is de bedoeling om Plopsa een stijlvollere uitstraling te geven. Een mengelmoes van felle kleuren maakt plaats voor één basiskleur: wit, zwart of een pasteltint.



Sterretjes

De kleur wordt aangepast aan de hand van de achtergrond. Boven het woord Plopsa zijn drie sterretjes zichtbaar. In bijna elk geval staat de locatie onder de rest van het logo. Alleen bij Plopsaqua prijkt de ligging erboven. Het gekozen lettertype heeft iets weg van de huisstijl van Toverland.



Ook de andere Plopsa-locaties in Nederland, België en Duitsland krijgen een nieuw logo met dezelfde abstracte opzet. Het gaat om het Plopsa Hotel, Plopsa Village, Plopsa Coo, Plopsa Indoor Hasselt en Plopsa Station Antwerp in België, Plopsa Indoor Coevorden in Nederland en Holiday Park in Duitsland.



Germany

Wat opvalt, is dat bij Plopsa Coo de term Ardennes werd toegevoegd aan het logo. Bij Holiday Park stond tot nu toe de plaats Pfalz in het logo. Nu valt er Holiday Park Germany te lezen. Voor moederbedrijf Studio 100 hangt de aangepaste visuele identiteit samen met een bredere strategiewijziging voor de Plopsa Group, die intern Plopsa 2.0 wordt genoemd.