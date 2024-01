Efteling

Efteling-fans moeten stoppen met online shopservice: 'Efteling pakt onze groep af'

Een groepje Efteling-fans moet stoppen met het aanbieden van een online shopservice. Abonnementhouders van de Efteling waren een Facebook-groep gestart waar geïnteresseerden Efteling-souvenirs konden bestellen. De beheerders gingen vervolgens naar het attractiepark om de aangevraagde spullen te kopen. Vervolgens stuurden ze de producten op.

Daarvoor werd een vergoeding gevraagd. Zo ontstond een lucratieve online handel in Efteling-items. Er bleek veel behoefte aan te zijn: niet alle Efteling-liefhebbers zijn immers in staat om vaak naar het park te komen. Op deze manier kregen mensen de kans om - tegen bijbetaling - souvenirs te bemachtigen die ze anders zouden mislopen.

De Efteling is geen voorstander van zulke praktijken. Men vreest dat de service gezien wordt als een officiële Efteling-dienst, legt een voorlichter uit. "Deze service is specifiek gericht op het doorverkopen van Efteling-producten", aldus de woordvoerder. "Deze volledige associatie met de Efteling kan een risico zijn voor ons, mocht er bijvoorbeeld iets niet goed gaan."



Geen hulp

Daarom hebben de makers het dringende verzoek gekregen om te stoppen met hun zogeheten Sprookjes Shop Service. "Deze groep wordt helaas 21 januari verwijderd...", schrijft mede-initiatiefnemer Kim van Huizen in een gefrustreerd bericht. "De Efteling gunt ons helaas geen hulp aan andere mensen en pakt onze groep af. Hadden ze maar moeten komen met een online webwinkel."



Efteling-souvenirs worden in principe niet online verkocht. Een webshop, opgestart in coronatijd, was geen lang leven beschoren. Wel zijn enkele Efteling-producten verkrijgbaar via webwinkels Bol en Wehkamp. "Op dit moment hebben we geen plannen om de webshop te heropenen", reageert de voorlichter.