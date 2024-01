Walibi Belgium

Video: medewerkers Walibi Belgium skiën langs attracties

In Walibi Belgium is zo veel sneeuw gevallen dat er geskied kan worden. En dat is precies wat personeelsleden van het Belgische pretpark vanmiddag gedaan hebben. In een video op social media is te zien hoe een groepje medewerkers, gekleed in wintersportoutfits, het gesloten attractiepark doorkruist op ski's.

Het filmpje, dat ongeveer een halve minuut duurt, laat zien hoe de avonturiers arriveren bij de entree, om vervolgens te langlaufen richting mega coaster Kondaa. Een speciaal bordje geeft de resterende afstand aan, net als op een echte skipiste. Verder komt kindergebied Fun World in beeld, waar de kerstbomen nog staan.

Uiteindelijk dient een wandelpad bij waterattractie Radja River als een afdaling voor de skiërs. "Walibi is vandaag veranderd in een wintersportstation!", laat het park weten. Men suggereert om ook een rollercoaster te bedwingen, als ware het een skihelling. "Durf je de Weerwolf af te dalen op ski's?"



Showroom

Voor de uitrustingen werd samengewerkt met de lokale skiwinkel Martin Sport. Walibi Belgium heeft een historie met skiën: de trekpleister begon halverwege de jaren zeventig als een showroom voor een waterski-concept. De Franse parkeigenaar Compagnie des Alpes exploiteert ook verschillende skigebieden.