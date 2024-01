Efteling

Efteling werkt onderhoudslijst bij: Stoomtrein één dag per week gesloten

De Stoomtrein in de Efteling staat voorlopig één dag per week stil. Van de drie locomotieven zijn er twee tot nader order buiten gebruik. De laatste resterende loc moet elke paar dagen uit de running worden genomen voor het schoonmaken van de ketel. Dat kan alleen als de ketel volledig is afgekoeld.

Het resultaat is dat Efteling-bezoekers de nostalgische attractie de komende tijd regelmatig moeten missen. Op de onderhoudslijst valt nu te zien wanneer de Stoomtrein naar verwachting dicht zal zijn. Zo is de trein vandaag - vrijdag 19 januari - niet operationeel.

Ook op donderdag 25 januari, woensdag 31 januari, dinsdag 6 februari en maandag 12 februari kan er geen rondje met de Stoomtrein gemaakt worden. Men heeft er bewust voor gekozen om de sluitingsdagen buiten de drukke weekenden te plannen.



Later moment

De Efteling weet nog niet wanneer het probleem met de andere locomotieven verholpen kan worden. Eventuele resterende data worden op een later moment toegevoegd aan de onderhoudskalender.



Naast de Stoomtrein zijn de komende weken de Piraña, Raveleijn, De Vliegende Hollander, Joris en de Draak, het Kleuterhof en verschillende sprookjes in het Sprookjesbos gesloten. In februari vinden ook werkzaamheden plaats bij de Python. Niet alle onderhoudsprojecten worden vermeld op de openbare kalender.