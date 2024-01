Efteling

Efteling laat kampvuur uit na klachten over rook

Eén van de twee kampvuren op de Warme Winter Weide in de Efteling staat voorlopig uit. De reden: entertainers van het attractiepark klaagden over de rook die vrijkwam. Ze hadden naar eigen zeggen veel last van de aanhoudende rookwalm rond de vuurkorf.

Op de vernieuwde Warme Winter Weide vinden optredens plaats van zanggroep Zang en Gelukkig en Efteling-personages Pinokkio en Fay de Fee. Het podium bevindt zich tussen twee winterse vreugdevuren in. Mede door de wind zorgde het vuur aan de linkerkant voor overlast bij het ademhalen.

Het kampvuur aan de rechterzijde brandt nog wel. "We hebben inderdaad één van de vuren uit staan vanwege overlast voor onze entertainmentacts", bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Intern wordt bekeken of er een oplossing mogelijk is. De Winter Efteling duurt nog tot en met zondag 4 februari.