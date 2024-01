Europa-Park Erlebnis-Resort

Oud-ontwerper Europa-Park toont tekeningen van vernieuwde achtbaan

Een voormalig ontwerper van Europa-Park heeft - mogelijk per ongeluk - tekeningen laten zien van een vernieuwde attractie. Daniel Kerscher publiceerde deze week een selfie op LinkedIn. Op de achtergrond zijn verschillende nooit eerder vertoonde designs zichtbaar.

Op sommige ontwerpen is de bekende achtbaan Euro-Mir te herkennen: een spinning coaster in het Russische themagebied, geopend in 1997. Het einde van de levensduur is al een tijdje in zicht. Looopings kon vorig jaar al melden dat er plannen zijn om de achtbaan binnen afzienbare tijd nieuw leven in te blazen.

Kerscher werkte voor Europa-Park van 2016 tot en met 2022. Hij was medeverantwoordelijk voor projecten als Eurosat - CanCan Coaster en vernieuwingen bij wildwaterbaan Fjord Rafting. Het is aannemelijk dat de ontwerper zich in die periode ook gebogen heeft over de toekomst van Euro-Mir.



Karretjes

Of de getoonde concepten nog actueel zijn, is niet duidelijk. Naast de futuristische spiegeltorens zien we aparte tekeningen van de karretjes, ogenschijnlijk in een ruimtethema. Euro-Mir staat nu ook al in het teken van ruimtevaart: bezoekers wanen zich in het Russische ruimtestation Mir.