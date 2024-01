GaiaZoo

GaiaZoo al om 13.00 uur dicht vanwege verwachte sneeuw

In Zuid-Limburg kan vanmiddag en vanavond plaatselijk tot 15 centimeter sneeuw vallen. Dat heeft GaiaZoo doen besluiten om de poorten eerder te sluiten. Bezoekers van de dierentuin in Kerkrade zijn vandaag niet welkom tot 16.00 uur, zoals eigenlijk op de openingskalender stond.

"Vanwege de verwachte weersomstandigheden zal GaiaZoo vandaag om 13.00 uur sluiten", valt te lezen in een mededeling op social media en op de website van het Limburgse dierenpark. Weerinstituut KNMI heeft code geel afgegeven. Door de langdurige sneeuw kan verkeershinder ontstaan.

Morgen zijn bezoekers weer welkom, vanaf 10.00 uur. GaiaZoo had al maatregelen genomen vanwege het winterse weer. Zo kunnen de doodshoofdapen in verband met de kou niet meer naar buiten. Hun bosgebied is deze periode gesloten.