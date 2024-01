Efteling

Efteling onthult ontwerpen voor vernieuwde snoepwinkel De Soete Inval

De Efteling grijpt terug op het verleden bij het verbouwen van een nostalgisch snoepwinkeltje. Aan het Anton Pieckplein ligt al tientallen jaren De Soete Inval, waar allerlei soorten snoepgoed verkrijgbaar zijn. Op dit moment ondergaat het gebouwtje een grote renovatie. Daarbij keert een historisch element terug.

Het nieuwe logo van De Soete Inval bestaat uit een man die met zijn hoofd vastzit in een bijenkorf. Dat ontwerp, gebaseerd op een oude tekening van Anton Pieck, wordt nu nog gebruikt bij een andere horecalocatie in het attractiepark: 't Korfje bij speeltuin Kleuterhof.

De Soete Inval heette in de jaren negentig een tijdje 't Korfje. In 1994 werd de huidige naam geïntroduceerd. Vanwege de verandering krijgt ook het horecapunt bij het Kleuterhof binnenkort een nieuw logo en een naamsverandering. Die verkoopbalie gaat 't Speelkwartiertje heten.



Achterwand

Voor de make-over van De Soete Inval is Efteling-ontwerper Bas van Rijsbergen verantwoordelijk. "De hele achterwand van het pandje wordt één groot snoepfestijn", laat de Efteling weten. Bijenkorfjes komen ook terug in het vernieuwde interieur.



Naar verwachting gaat de winkel over een maand weer open, inclusief een zelfscankassa. In de tussentijd kunnen bezoekers terecht bij een tijdelijke snoepkraam in de buurt. Het Kleuterhof is naar verwachting dicht tot zaterdag 9 maart.