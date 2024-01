Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris confronteert bezoekers met twee Assepoesters tegelijk

Oplettende bezoekers van Disneyland Paris hebben onlangs kunnen zien hoe een beetje Disney-magie werd doorgeprikt. Door een foutje waren per ongeluk twee Assepoesters tegelijkertijd te zien. De blonde prinses met de blauwe jurk kwam tevoorschijn uit de grote poort naast It's a Small World.

Op dat moment liep er echter al een dubbelganger richting dezelfde poort. Een Franstalig TikTok-filmpje steekt de draak met het merkwaardige voorval, dat in beeld gebracht werd door een Disney-fan. De uploader noemt het "een episch maar zeer onwaarschijnlijk tafereel".

Begeleiders van Disney-entertainers zijn ervoor verantwoordelijk dat dezelfde figuren nooit op dezelfde momenten ten tonele verschijnen. Normaal gesproken mag een vervanger pas gaan lopen zodra het andere personage achter de schermen is gearriveerd. Kennelijk was hier sprake van wat miscommunicatie.



Twee Goofy's

Dat soort slordigheden komen vaker voor in Disneyland Paris. Bijna een jaar geleden kwam een filmpje naar buiten van twee Goofy's in één shot. In 2019 waren het ook Assepoesters die elkaar per abuis kruisten, toen in de buurt van meet-and-greet-locatie Princess Pavilion.