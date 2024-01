Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen ingehaald: voor het eerst minder bezoekers dan Toverland

Attractie- en Vakantiepark Slagharen valt buiten de top drie van best bezochte Nederlandse attractieparken. Voor het eerst moet het Overijsselse pretparkresort de Limburgse concurrent Toverland voor laten gaan. Slagharen heeft seizoen 2023 afgesloten met 1.149.000 bezoekers. Toverland had er 16.000 meer.

Daar noteerde men het afgelopen jaar 1.165.000 gasten. Een unicum: de afgelopen decennia was Slagharen verzekerd van een plek in de top drie van populairste Nederlandse pretparken, mede dankzij het drukbezochte vakantiepark. Wie in Slagharen blijft slapen, wordt op elke vakantiedag meegerekend als bezoeker.

In 2022 verwelkomde Slagharen nog 1.153.000 bezoekers. Ondanks de lichte daling zegt algemeen directeur Dave Storm tevreden terug te kijken. "We kijken terug op een mooi jaar, waarin we het zestigjarig bestaan van Slagharen hebben gevierd met veel vernieuwingen", vertelt hij aan Looopings.



Darkride

Hoogtepunten waren de opening van de vernieuwde darkride Red Bandit Adventure, de ingebruikname van nieuwe Red Rock-vakantiehuizen, een muzikaal jubileumfestival en de allereerste editie van Halloween. "Helaas viel het weer in 2023 erg tegen", aldus Storm.



"We hebben daardoor helaas moeten inleveren op bezoekers van de camping. Ook hadden we minder accommodatiecapaciteit beschikbaar door de gefaseerde oplevering van de Red Rock-cottages." Slagharen zag 42 procent daggasten en 58 procent vakantiegasten.



Feliciteren

Storm zegt blij te zijn dat het bezoekersaantal uiteindelijk toch gelijkwaardig was aan 2022. "We zijn blij met het gerealiseerde resultaat. Daarnaast feliciteren we Toverland met een geweldige groei. We kijken met veel waardering naar de Toverlanders die onder leiding van Jean Gelissen een prachtig park opereren." Toverland moet tegenwoordig alleen de Efteling en Duinrell voor laten gaan.