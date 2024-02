Zoo Antwerpen

Dierentuinserie krijgt Belgische variant: Het Echte Leven in de Zoo

In een nieuwe tv-serie wordt achter de schermen gekeken bij de Vlaamse dierentuin Zoo Antwerpen. Het Echte Leven in de Dierentuin, dat in Nederland al jaren wordt uitgezonden op NPO 1, krijgt na zes seizoenen een Belgische variant. Vanaf morgenavond zendt tv-zender VTM het programma Het Echte Leven in de Zoo uit.

Net als in Nederland volgden de makers maandenlang het wel en wee van de bewoners van een dierenpark. Waar in Nederland gefilmd werd in Ouwehands Dierenpark, Diergaarde Blijdorp en Wildlands Adventure Zoo Emmen, week men dit keer uit naar Antwerpen. Bijzondere beelden uit dierenverblijven worden afgewisseld met toelichting van verzorgers.

Zoo Antwerpen belooft "grote én de kleine dierenverhalen". "De camera's vlogen door de lucht, doken diep in het rifaquarium en filmden zelfs undercover vanuit verborgen rotsen. Dat leverde naast prachtige close-up-beelden ook een unieke inkijk in het leven van de dieren op."



Streamingplatform

Het Echte Leven in de Zoo is vanaf morgenavond acht weken lang om 19.55 uur te zien op VTM. De afleveringen verschijnen ook op streamingplatform VTM GO. In een promovideo komen onder andere nijlpaarden, koala's, leeuwen, vissen, gorilla's, giraffen en olifanten voorbij.