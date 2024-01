Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen wint prijs voor beste camping, maar biedt geen camping meer aan

Juist nu Attractiepark Slagharen de camping heeft opgedoekt, wint het park er een award voor. Slagharen viel afgelopen weekend in de prijzen bij de uitreiking van de Kids Vakantiegids Awards. Daar ging de Overijsselse bestemming ervandoor met de prijs voor beste camping bij een pretpark.

Een twijfelachtige eer, want Slagharen biedt helemaal geen camping meer aan. De viersterrencamping op het Slagharen-terrein heeft plaats moeten maken voor tientallen nieuwe vakantiehuizen van het type Rancho Grande. Er komen zestig luxe accommodaties voor acht personen.

Bezoekers kunnen daar vanaf juli 2024 blijven slapen. Kampeerders hebben voorlopig pech. Toch wordt op social media trots gemeld dat Slagharen de beste camping heeft. "We zijn tot winnaar uitgeroepen in twee categorieƫn: vakantiepark met pretpark en camping met pretpark!", valt te lezen in een jubelbericht.



Zinloos

"Deze dubbele prijzen voelen als een feestje en het mooiste is dat dit allemaal mogelijk is dankzij jullie!" Meerdere personen merken op dat het vreemd is om te pronken met een campingaward terwijl de camping is verdwenen. "Jullie zijn niet helemaal geloofwaardig en maken alle prijzen die jullie uitdelen verdacht en zinloos", wil Klaas Venhoek kwijt aan de organisatie.



"Wel jammer dat er nu geen camping meer is om te boeken, nu moeten we uitwijken voor het paasweekend", zegt Josje Rikkert. Er is een vergunning aangevraagd voor een nieuwe camping, maar Slagharen weet nog niet wanneer de bouw kan beginnen. "Geen reserveringen mogelijk voor 2024", staat op de campingpagina op de Slagharen-website.