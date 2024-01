Efteling

Botsing op parkeerterrein Efteling: medewerker lichtgewond

Een medewerker van de Efteling is maandagavond lichtgewond geraakt bij een ongeval op de parkeerplaats. Rond 19.00 uur botsten twee auto's op elkaar. Eén van de inzittenden liep daarbij lichte verwondingen op.

Het incident vond plaats op het parkeerterrein voor personeel, bij kantoorgebouw Raveleijn. Dat bevestigt een woordvoerder aan Looopings. EHBO'ers en beveiligers van het attractiepark kwamen ter plaatse. Vervolgens arriveerde ook een ambulance.

De aanleiding van de botsing is niet duidelijk. Mogelijk speelde de gladheid mee: weerinstituut KNMI had maandag landelijke code geel afgegeven vanwege ijzel. Het park was open tot 18.00 uur.