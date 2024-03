Drouwenerzand Attractiepark

Nieuw evenement met artiesten in Drents attractiepark: Family Power Weekend

Het Drentse familiepretpark Drouwenerzand krijgt in april twee bekende artiesten over de vloer. Tijdens het Family Power Weekend op zaterdag 20 en zondag 21 april staan youtuber Djamila Verhoef en illusionist Steven Kazàn op het podium. Er zijn meet-and-greets en optredens.

De afgelopen twee jaar nodigde Drouwenerzand vlogger Enzo Knol uit, onder de noemer Knolpower Weekend. Dit keer is dus gekozen voor een andere opzet. Kazàn verzorgt een interactieve show. Verhoef - beter bekend als MeisjeDjamila - doet mee aan een vragensessie.

Wie op tijd tickets boekt, kan zich aanmelden voor exclusieve meet-and-greets. De bekende all-inclusive-formule van Drouwenerzand is ook tijdens het evenement actief. Het park zorgt bovendien voor twee extra foodtrucks, een grabbelton, straattheater, een silent disco en selfiespots. Verder kunnen aanwezigen zich gratis laten schminken.



Tickets

Bezoekers maken daarnaast kans op een ritje in een attractie met één van de artiesten. Drouwenerzand is tijdens het Family Power Weekend geopend van 10.00 tot 17.30 uur. Tickets zijn online verkrijgbaar voor 23,50 euro per stuk, exclusief 1,50 euro servicekosten. Dat is 6 euro duurder dan de reguliere toegangsprijs.



MeisjeDjamila en Steven Kazàn hebben al wat ervaring in de pretparkwereld. De YouTube-ster, die 1,6 miljoen abonnees heeft, was de afgelopen jaren al meermaals te gast bij de Halloween Spooky Days in Walibi Holland. Kazàn trad vorig jaar nog op tijdens het Slagharen Festival. Ook is hij een graag geziene gast in Toverland.