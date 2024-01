Beekse Bergen

2023 was beste jaar ooit voor Safaripark Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen blijft bezoekersrecords breken. In 2022 werden voor het eerst 1,2 miljoen bezoekers verwelkomd. Het afgelopen jaar scoorde de Brabantse dierentuin nóg beter. Eind 2023 stond de teller op 1,3 miljoen bezoekers. Dat is inclusief verblijfsgasten, maar exclusief Speelland Beekse Bergen.

In september bleek dat het 55 jaar oude dierenpark al op weg was naar een record, toen de miljoenste bezoeker van het jaar in het zonnetje werd gezet. "Het was dan ook vrij snel duidelijk dat we het record van 2022 zouden verbreken", zegt manager Rens Willemsen.

Hij somt enkele hoogtepunten op: de geboorte van vier gezonde leeuwenwelpjes, drie drachtige olifanten, de opening van het Safari Hotel en lichtfestival Light Safari. Dat laatste evenement duurt nog tot en met zondag 25 februari 2024. Het nabijgelegen Speelland Beekse Bergen was vorig jaar goed voor zo'n 212.000 bezoekers.