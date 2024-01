Liseberg

Mijlpaal: nieuw waterpark bij Zweeds attractiepark Liseberg wordt gevuld

Er stroomt voor het eerst water door Oceana, de nieuwe overdekte waterwereld van het Zweedse pretpark Liseberg. De afgelopen drie jaar is gebouwd aan een groot waterpark aan de rand van het bestaande attractiepark. Komende zomer vindt de opening plaats. Bij een speciale ceremonie werd maandag de kraan opengezet.

"Een belangrijke mijlpaal", meldt het management. Naar verwachting duurt het vier dagen om het bad te vullen met 1,2 miljoen liter water. Volgens Liseberg wordt Oceana één van de spectaculairste waterparadijzen van Europa, met veertien waterattracties.

Het aanbod bestaat uit vier grote waterglijbanen van leverancier WhiteWater, een waterspeelplaats, een golfslagbad en een waterrivier in de openlucht. "Binnen enkele maanden kunnen gasten hier zwemmen, spelen en glijden", zegt directielid Thomas Sjöstrand. "Dan zal de volledige Liseberg-bestemming compleet zijn."



Hotel

Bij de ceremonie waren ook Liseberg-directeur Andreas Andersen, projectmanager Marie Löwkrantz en zwembadbouwer Hampus Levén aanwezig. Oceana wordt gekoppeld aan het vorig jaar in gebruik genomen Liseberg Grand Curiosa Hotel. De exacte openingsdatum is nog niet bekend.