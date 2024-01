Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo legt uit: hebben dieren last van sneeuw en ijs?

Winterse weersomstandigheden leveren mooie plaatjes op, maar dierenpark Burgers' Zoo ontvangt er ook veel vragen door. Een hoop bezoekers willen weten of de dieren last hebben van sneeuw en ijs. Krijgen ze het niet koud in hun buitenverblijven? In een uitgebreid bericht op social media gaat de Arnhemse dierentuin in op die kwestie.

Bij het ontwerpen van een verblijf wordt al rekening gehouden met alle weersomstandigheden die zich in Nederland kunnen voordoen, legt Burgers' Zoo uit. "Van boven 30 graden in de zomer tot strenge winters waar het een aantal graden onder 0 kan vriezen." Dieren die van oorsprong tropisch zijn, werden bewust ondergebracht in weersonafhankelijke locaties als de Bush en Mangrove.

Andere soorten beschikken over verwarmde binnenverblijven. Voorbeelden zijn de mensapen, maki's en diverse vogelsoorten. "Zij krijgen soms zelf de keuze of ze binnen of buiten willen vertoeven." De grote katachtigen hebben verwarmde elementen in hun buitenverblijf. "Zoals een verwarmd rotsblok bij de panters of een verwarmde grot bij de tijgers."



Uitglijden

Als de bodem van de savanne bevroren is, staan de Oost-Afrikaanse dieren van Burgers' Safari in hun verwarmde binnenverblijven. "De dieren kunnen best goed tegen wat kou, maar met name het gevaar van uitglijden is reëel. Bij extreme kou zouden ook hun staart en oren kunnen bevriezen."



Bezoekers kunnen deze dieren binnen bekijken. Burgers' Zoo moet naar eigen zeggen nog het meest rekening houden met de mens. "In wintertijden is onze winterploeg extra vroeg op het park aanwezig om te strooien en alle paden sneeuw- en ijsvrij te maken."