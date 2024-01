Tivoli Gardens

Deens pretpark viert troonswisseling met grootste vuurwerkshow uit de geschiedenis

Denemarken heeft een nieuwe koning. Dat werd afgelopen weekend uitbundig gevierd door het bekende attractiepark Tivoli. Hoewel het pretpark in hoofdstad Kopenhagen momenteel gesloten is voor publiek, bereidde de trekpleister wel een ruim twaalf minuten durend vuurwerkspektakel voor.

De Deense koningin Margrethe deed zondag afstand van de troon, waardoor haar zoon Frederik X - Frederik de tiende - zichzelf het nieuwe hoofd van de monarchie mag noemen. Tivoli zorgde om 18.00 uur voor het grootste vuurwerk uit de geschiedenis van het 181 jaar oude park.

"Zowel om de nieuwe koning en koningin te vieren als om hare majesteit koningin Margrethe te bedanken voor het vertellen van het verhaal van Denemarken", aldus regisseuse Susanne Mørch Koch. Er werden vuurpijlen gelanceerd tot een hoogte van 180 meter. Ook verschenen rode harten in de lucht. De finale was rood met wit: de kleuren van de Deense vlag.



Tientallen jaren

Het vuurwerk werd afgeschoten vanaf een gazon en het dak van de Tivoli-concertzaal. "Dit is alleen mogelijk omdat er geen gasten aanwezig zijn in het attractiepark", legt pyrotechnicus Gunnar Knudsen uit. "Het kan wel tientallen jaren duren voordat we weer de kans krijgen om zo'n grote vuurwerkshow te produceren." Tivoli stamt uit 1843.