Efteling heeft oplossing voor stroomproblemen: megabatterijen van 3 miljoen euro

De Efteling denkt een oplossing gevonden te hebben voor toekomstige stroomproblemen. In juni vorig jaar werd duidelijk dat er niet genoeg elektriciteit beschikbaar zou zijn voor de nieuwe attractie Danse Macabre en het nieuwe Efteling Grand Hotel. Het Brabantse stroomnet is namelijk overbelast.

Hoewel het attractiepark had geïnvesteerd in een nieuwe hoogspanningskabel, kwam leverancier Enexis met slecht nieuws: de Efteling zal nog jaren moeten wachten op een zwaardere stroomaansluiting. Het zou betekenen dat er op piekmomenten - met name in de wintermaanden - straks te weinig stroom beschikbaar is.

Een forse investering moet dat voorkomen, vertelt Efteling-directeur Fons Jurgens in gesprek met het Brabants Dagblad. Het attractiepark steekt 3 miljoen euro in twee enorme batterijpakketten, zo groot als een zeecontainer. Ze komen te staan bij P2: de parkeerplaats die is voorzien van overkappingen met zonnepanelen.



Met behulp van slimme software worden de batterijen automatisch opgeladen op rustige momenten op het stroomnet. Op drukke uren lopen ze weer leeg. Op die manier is het niet nodig om het elektriciteitsnet zwaarder te belasten. Het is de bedoeling dat de batterijen in maart arriveren. Naar verwachting worden ze in april in gebruik genomen.



De uitdagingen op het gebied van elektriciteit kunnen de duurzaamheidsambities van de Efteling dwarsbomen. Er zijn bijvoorbeeld plannen om meer horecalocaties gasloos te maken, zoals 't Poffertje, maar daar is stroom voor nodig. Jurgens suggereert ook om de laadpalen op de parkeerplaats een paar uur per dag uit te zetten. "Bij minder elektriciteit stopt de verduurzaming gewoon."