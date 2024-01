Leveranciers

Nederlands bedrijf presenteert kant-en-klare interactieve Smurfen-attractie

De Nederlandse firma Lagotronics Projects brengt een attractie op de markt rond De Smurfen. In samenwerking met de bekende Duitse attractiebouwer Mack Rides werd een interactieve darkride met Smurfen-thema ontwikkeld. Het gaat om een variant op het zogeheten gameplay theater.

Bezoekers nemen plaats in gondels die om decors en schermen heen draaien. Met behulp van laserpistolen schieten ze op fysieke en digitale doelen. Het concept bestaat al een tijdje. De toevoeging van het Smurfen-merk moet zorgen voor meer interesse vanuit pretparken en andere potentiële klanten.

Lagotronics noemt het gameplay theater "een revolutionaire interactieve darkride, die een eindeloos ritsysteem combineert met meeslepende mediascènes, decoratieve elementen en innovatieve technologie". De attractie is beschikbaar in drie maten, met een capaciteit variërend van 498 tot 1224 bezoekers per uur.



Naamsbekendheid

Volgens de makers is het ritsysteem "onderhoudsarm". Dankzij de beperkte oppervlakte zou de kant-en-klare darkride niet alleen geschikt zijn voor themaparken, maar ook voor entertainmentcentra. In een persbericht wordt beweerd dat De Smurfen wereldwijd een naamsbekendheid hebben van 95 procent.