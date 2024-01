Attractiepark Toverland

Rijkswaterstaat maakt zich zorgen over Toverland-files

Wegbeheerder Rijkswaterstaat zet vraagtekens bij de toenemende verkeersdrukte rond Toverland. Het attractiepark in Noord-Limburg wil de komende jaren verder groeien. Voor een nieuw bestemmingsplan is berekend wat dat betekent voor het aantal auto's op de provinciale weg N277.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vindt de aanpak van de gemeente Horst aan de Maas echter niet verstandig, schrijft De Limburger. Bij het opstellen van het Toverland-plan is namelijk geen rekening gehouden met de drukte tijdens evenementen bij het nabijgelegen paardensportcentrum Grandorse.

Daar komen meermaals per jaar maximaal tienduizend bezoekers per dag op af. In combinatie met drukte bij Toverland kan dat zorgen voor het dichtslibben van de N277, zo vreest Harbers. Zowel Toverland als Grandorse concludeert dat de toename van bezoekers geen nadelig effect zal hebben op de N277; de Middenpeelweg.



Niet afzonderlijk

Volgens de minister had de gemeente de gevolgen niet afzonderlijk in kaart moeten brengen. Nu blijft onduidelijk of de weg de uitbreidingsplannen van beide trekpleisters aan zal kunnen. Harbers benadrukt dat er afspraken liggen over de N277. Zo mag het verkeer daar maximaal vijftien keer per jaar vastlopen.



De minister wil dat Rijkswaterstaat voortaan betrokken wordt bij de aanvraag van evenementenvergunningen. Men sluit ook aan bij overleg tussen de provincie en de gemeente over verkeersontwikkelingen in het gebied.