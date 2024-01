Phantasialand

Phantasialand gebruikt muziek uit Walt Disney World in theatervoorstelling

Phantasialand speelt leentjebuur bij Disney. Het Duitse pretpark blijkt gebruik te maken van een soundtrack die speciaal is gemaakt voor Walt Disney World. Toeschouwers van de theatershow Der Goldene Faden horen verschillende nummers uit IllumiNations: Reflections of Earth.

Die vuuwerkshow was tussen 1999 en 2019 te zien in het Amerikaanse Disney-park Epcot, gelegen in de staat Florida. Kennelijk is Phantasialand er fan van, want het attractiepark heeft de Disney-muziek schaamteloos overgenomen voor Der Goldene Faden.

Het gaat niet alleen om de algemene melodie van IllumiNations, maar ook om twee popnummers uit de show: We Go On en Promise. Acrobatiekvoorstelling Der Goldene Faden wordt tijdens winterseizoen Wintertraum dagelijks opgevoerd in het Wintergarten-theater. Het evenement duurt nog tot en met zondag 28 januari.



Verboden

Phantasialand doet er alles aan om te voorkomen dat beelden van de show online opduiken. Filmen is ten strengste verboden. Aanwezig personeel ziet daar scherp op toe. Om die reden zijn er van de Disney-muziek in Der Goldene Faden alleen geluidsopnames beschikbaar.



De shows in Phantasialand worden geregisseerd door Manuela Löffelhardt, de vrouw van de eigenaar. Het componeren van een eigen soundtrack behoorde kennelijk niet tot de mogelijkheden. Een woordvoerster heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.