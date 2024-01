Beekse Bergen

Bootsafari Beekse Bergen gesloten vanwege hoge waterstand: 'Niet verantwoord'

Bezoekers van Safaripark Beekse Bergen moeten de bekende bootsafari voorlopig missen. De Brabantse dierentuin heeft de educatieve vaartocht langs wilde dieren tot nader order stopgezet. Hoogwater zorgt voor problemen.

"Let op: de bootsafari is tijdelijk gesloten", valt te lezen op de website van het dierenpark. "In verband met de hoge waterstand is het helaas niet verantwoord om de safariboot te laten varen." Boten zouden niet meer onder een brug door passen.

Beekse Bergen heeft twee safariboten: Livingstone en Stanley. Normaal gesproken kunnen bezoekers kiezen voor een tocht van ongeveer dertig minuten langs onder meer ringstaartmaki's, neushoorns en jaks. De wandel-, bus- en autosafari's zijn nog wel toegankelijk.