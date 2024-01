Sprookjesbos Valkenburg

Zo ligt het gesloten Sprookjesbos Valkenburg er nu bij: 'Echt absurd'

Een groep youtubers is op ontdekkingstocht gegaan in Sprookjesbos Valkenburg, het Limburgse familiepretpark dat onlangs failliet ging. Begin november was het attractiepark voor het laatst geopend. Zo'n twee maanden later namen de leden van het YouTube-kanaal Urbex Explore een kijkje op het terrein, zonder toestemming.

In een dertig minuten durende video wordt het volledige park in beeld gebracht. Dat begint met een rondwandeling langs de verschillende sprookjestaferelen. Uiteindelijk komen ook de overige attracties in beeld, waaronder diverse molens, het schommelschip en de paardenbaan. "Best risky", zegt de filmer, gezien de aanwezigheid van beveiligingscamera's.

Hoewel Sprookjesbos Valkenburg één van de kleinste pretparken van Nederland is, noemt de maker het gebied meermaals "echt gigantisch groot". "Kijk dan joh, 't is toch gewoon absurd", luidt zijn conclusie. "Gewoon echt absurd dat zo'n locatie leeg kan komen te staan."



Ongeluk

Ballonnencarrousel Calidius, waar in mei 2022 een ongeluk mee gebeurde, staat nog steeds op het terrein. Zweefmolen Paradijsvlucht werd gedeeltelijk afgebroken voor een onderhoudsbeurt, die nooit is afgemaakt.







Verschillende poppen zijn bedekt met zeil om ze te beschermen tegen de weersomstandigheden. Ongeveer halverwege de wandeling denkt de urban explorer dat hij betrapt wordt door een persoon, maar dat blijkt een beeld van een piraat te zijn.



Overnemen

Wat verder opvalt, is dat verschillende bouwwerken in zeer slechte staat zijn. Dat is niet het resultaat van de sluiting van de afgelopen weken: Sprookjesbos Valkenburg was duidelijk niet aan het floreren. Op dit moment wordt gezocht naar een partij die het bedrijf wil overnemen. Daarvoor zijn volgens de curator meerdere kandidaten in beeld.