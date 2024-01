Energylandia

Energylandia woedend na diskwalificatie in beroemde Dakar-rally

Het Poolse pretpark Energylandia is woest op de organisatie van de Dakar-rally. Energylandia doet met drie wagens mee aan de wereldberoemde woestijnrace. Dat ging tot nu toe voorspoedig: één van de deelnemers - Eryk Goczal - stond aan kop in de de Challenger-klasse. Nu is hij gediskwalificeerd, net als zijn oom Michal Goczal.

Volgens de raceleiding maakten de Energylandia-rijders gebruik van een illegale koppeling. Daarom zijn ze uit de wedstrijd gehaald. Die beslissing valt compleet verkeerd bij de Poolse racefamilie, die ook het attractiepark bezit. In een statement wordt gesuggereerd dat de diskwalificering het werk is van een concurrerend team.

De deelnemers beweren dat ze toestemming hadden om de bewuste koppeling te mogen gebruiken, maar de organisatie ontkent dat. Protest aantekenen heeft volgens de heren weinig zin, omdat een antwoord dertig dagen op zich kan laten wachten. Dan is de rally al voorbij. Op vrijdag 19 januari staat de twaalfde en laatste etappe op de planning.



Moeder

In dezelfde verklaring wordt benadrukt dat de moeder van Eryk Goczal - Agata Goczal - een dag vóór de rel te horen kreeg dat ze niet meer bij de deelnemers mocht komen. Het persbericht noemt geen reden. "Het analyseren van deze informatie laten we graag persoonlijk over aan de ontvangers", valt er te lezen.



Het Energylandia Rally Team wordt niet alleen gesponsord door Energylandia, maar ook door decorbouwer Prestigio-Art en de Nederlandse attractiebouwer Vekoma. De 46e editie van de Dakar-rally, vernoemd naar de Senegalese hoofdstad waar jarenlang de finish was, vindt sinds vrijdag 5 januari plaats in Saoedi-Arabië.