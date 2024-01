Disneyland Paris

Video: ritje in Finding Nemo-achtbaan Disneyland Paris met lampen aan

Hoe ziet de Finding Nemo-achtbaan van Disneyland Paris eruit in het licht? Een Britse pretparkfan kreeg onlangs de kans om een ritje te maken in Crush's Coaster met de verlichting aan. Normaal gesproken is de attractie in het Walt Disney Studios Park vrijwel helemaal donker.

Een YouTube-filmpje van ruim twee minuten toont de volledige rit met noodverlichting, vanaf het station tot aan de remmen. Geluiden en andere effecten staan uit. Hoewel de kwaliteit te wensen overlaat, is het baanverloop van de spinning coaster duidelijk te zien.

Ook verraden de beelden hoe kaal het darkridegedeelte oogt zonder sfeerverlichting. De video werd afgelopen week gepubliceerd door het kanaal The Real Review UK. Wanneer het filmpje precies is gemaakt en waarom de lampen aan waren tijdens een rit met bezoekers, is niet duidelijk.



Schildpadden

Crush's Coaster werd in 2007 gebouwd door de Duitse fabrikant Maurer Rides. Disney koos destijds voor een standaardmodel, uitgebreid met een verlengd perron en een extra lus. Bezoekers nemen plaats in karretjes in de vorm van schildpadden. Op één afdaling na is de coaster volledig overdekt.