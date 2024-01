Efteling

Probleem bij Stoomtrein Efteling: nog maar één locomotief actief

De Stoomtrein in de Efteling kampt wederom met een probleem. Idealiter kan de de Efteling drie verschillende locomotieven inzetten op het spoor: Aagje, Moortje en Trijntje. Aagje is al jaren buiten gebruik vanwege problemen met de stoomketel. Daarom reden de afgelopen periode alleen Moortje en Trijntje rond.

Op dit moment is nog maar één van de drie locomotieven actief, bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. Bij Moortje werd onlangs de stoomketel afgekeurd, net als eerder al bij Aagje gebeurde. Daarom laat voorlopig alleen Trijntje zich zien. Het zorgt automatisch voor langere wachttijden: op elk station stopt slechts eens per 25 minuten een trein.

Vorig jaar had de Efteling maandenlang last van een gelijkaardig probleem. Toen kon Trijntje niet rijden naar aanleiding van een ongeluk, waarbij een vrachtwagen bovenop de locomotief was geknald. Het duurde zo'n twee maanden om de schade te verhelpen. Dat had vooral te maken met lange levertijden.



Onzeker

Wanneer de Stoomtrein weer op volle kracht zal rijden, is nog niet duidelijk. De voorlichter weet nog niet wat er nodig is voor de terugkeer van Moortje en hoelang dat in beslag zal nemen. Ook de toekomst van Aagje is nog steeds onzeker. Eerder bleek dat een opknapbeurt van de oude locomotief op een laag pitje stond.