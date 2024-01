Kermis

Terroristen hadden kermis in Keulen in het vizier

De kermis in de Duitse stad Keulen is in beeld geweest als een doelwit voor terroristen. Aanhangers van terreurorganisatie IS brachten op paasmaandag 2023 een bezoek aan het zogeheten Frühlingsvolksfest. Daar bekeken ze of de kermis een geschikte plek zou zijn om een aanslag te plegen.

Undercoveragenten volgden de verdachten naar het kermisterrein, melden regionale media op basis van informatie van de landelijke recherche. Er werden talloze foto's gemaakt van de attracties en de omgeving. Onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de kermis bovenaan de lijst van potentiële aanvalslocaties stond.

De voorjaarskermis in Keulen vond plaats van zaterdag 8 tot en met zondag 23 april 2023. In het najaar huisvestte de stad nog het Kölner Herbstvolksfest, van zaterdag 28 oktober tot en met zondag 5 november. De verdachten werden in juli vorig jaar gearresteerd.



Dom van Keulen

Het kermisterrein ligt in de buurt van de Dom van Keulen. In december werden meerdere personen aangehouden die volgens de politie een terreuraanslag voorbereidden op de kathedraal, rond de feestdagen. Ze zouden onderdeel uitmaken van een islamitische terreurcel.