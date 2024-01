Legoland Deutschland Resort

Twee medewerkers Legoland beboet voor achtbaanongeluk

Twee personeelsleden van Legoland in Duitsland moeten een boete betalen naar aanleiding van een achtbaanongeluk. In augustus 2022 botsten twee treinen van de familieachtbaan Feuerdrache op elkaar. Daarbij liepen 31 personen verwondingen op. Het incident werd veroorzaakt door een menselijke fout.

De twee werknemers zouden meerdere blunders hebben begaan toen de rollercoaster stilviel vanwege een technisch mankement. Omdat er geen monteurs beschikbaar waren, besloot een 56-jarige medewerker de storing zelf te verhelpen. Hij kreeg daarbij hulp van een 34-jarige collega.

Het tweetal koos ervoor om de handmatige bediening in te schakelen. Daardoor kon het computersysteem van de attractie een trein niet meer lokaliseren. Toen de vijftiger even later weer teruggreep op de automatische besturing, reed een tweede trein tegen de eerste aan.



Niet akkoord

De medewerkers werden beschuldigd van lichamelijk letsel door nalatigheid. Justitie legde eind vorig jaar geldboetes op van enkele duizenden euro's. De precieze bedragen zijn niet bekendgemaakt. In eerste instantie lieten de Legoland-operators weten dat ze daar niet mee akkoord gingen.



Ze zouden zich in het voorjaar moeten verantwoorden bij de rechtbank in Günzburg. Afgelopen week kwam naar buiten dat beide heren de boetes toch zullen aanvaarden. Om die reden komt er geen gerechtelijke procedure. Er zijn geen andere verdachten in de zaak.



Merlin

Achtbaan Feuerdrache werd gebouwd door de Duitse firma Zierer. De opening vond plaats in 2002, het openingsjaar van Legoland Deutschland. Sinds begin oktober 2022 is de coaster weer operationeel. Legoland hoort bij de Britse groep Merlin Entertainments.