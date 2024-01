Phantasialand

Phantasialand kwelt buurtbewoners met dagelijkse vuurwerkshow

Phantasialand haalt bij omwonenden het bloed onder de nagels vandaan. Na enkele rustige jaren presenteert het Duitse pretpark dit winterseizoen weer een dagelijkse vuurwerkshow. Buurtbewoners ergeren zich er groen en geel aan, melden regionale media. Juridisch gezien hebben zij echter geen poot om op te staan.

Elke openingsdag van winterfestival Wintertraum wordt afgesloten met een acht minuten durend vuurwerkspektakel. Buren van het attractiepark vertellen in gesprek met de kranten Kölner Stadt-Anzeiger en Kölnische Rundschau dat ze er moedeloos van worden.

Phantasialand grenst direct aan een dichtbevolkte woonwijk. Iedere avond zijn er harde knallen te horen. Men maakt zich ook zorgen over huisdieren die last hebben van het geluid. Sommige honden zouden kampen met trauma's en stress, waardoor ramen en zonweringen elke avond dicht moeten.



Vergunning

De klagers willen niet bij naam genoemd worden in de dagbladen. "Het is elke avond een ramp", zegt één van hen. Het gemeentebestuur laat in een reactie weten dat Phantasialand geen enkele regel overtreedt. Er is een vergunning om ruim tien weken vuurwerk af te steken tussen 19.15 en 20.15 uur, telkens acht minuten.



De knallen vallen binnen de geluidslimiet en er wordt gebruikgemaakt van een gecertificeerde leverancier, met door de overheid goedgekeurde producten. Omwonenden moeten nog even geduld hebben: Wintertraum duurt tot en met zondag 28 januari. Daarna blijft het in ieder geval een paar weken stil.