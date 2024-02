Duinrell

Reparaties, vernieuwingen en grondige schoonmaak: Duinrell knapt Tikibad op

Het Tikibad van Duinrell blinkt weer na een grote onderhoudsbeurt. Van maandag 8 tot en met donderdag 25 januari bleef het bekende waterparadijs gesloten voor een renovatie, waarbij al het water uit de binnenbaden is verwijderd. Naast schoonmaak- en schilderwerk was er aandacht voor de technische installaties.

Zo zijn verschillende systemen aangepast om de waterkwaliteit te verbeteren, vertelt een woordvoerster aan Looopings. "En voor een nog betere luchtkwaliteit zijn diverse luchtkanalen vervangen en werden andere kanalen extra gereinigd." Bij meerdere waterglijbanen vonden reparaties plaats.

Verder ving men verouderde motoren en pompen. "Voor verbetering van de betrouwbaarheid en energiebesparing", legt de voorlichtster uit. In de baden werd het tegelwerk hersteld. "Veel schilderwerk zorgt voor een betere bescherming en een mooie uitstraling."



Attracties

Tot slot stond regulier onderhoud aan bestaande installaties op de planning. "Dat kan alleen als het bad buiten gebruik is." Sinds vrijdag 26 januari zijn waterratten weer welkom in het grootste waterpark van de Benelux. Komend weekend, op zaterdag 10 februari, gaan enkele attracties in het pretpark ook weer open. Het zomerseizoen start op zaterdag 23 maart.