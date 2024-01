Efteling

Onderhoudsbeurt Python ingekort: Efteling-achtbaan zaterdag weer open

De Efteling gaat de Python komend weekend onverwachts heropenen. Afgelopen woensdag werd duidelijk dat de bekende achtbaan wekenlang buiten gebruik zou blijven, tot en met vrijdag 26 januari. Er werd veel over geklaagd, aangezien het attractieaanbod deze maand toch al behoorlijk karig is. Nu zegt de Efteling een oplossing gevonden te hebben.

De Python moest dicht voor noodzakelijke werkzaamheden aan de treinen. "Het kon niet eerder in verband met de levering van onderdelen", vertelde een voorlichter eerder deze week. Ondertussen zijn ook de Piraña, De Vliegende Hollander, Joris en de Draak, de Kleuterhof en Raveleijn gesloten.

Die optelsom zorgde voor onvrede onder bezoekers. Ook de Efteling zelf baalde van de situatie. "Omdat we graag meer attracties open willen hebben, is de onderhoudsbeurt verschoven", zegt de woordvoerder nu. "We hebben een manier gevonden om het onderhoud uit te stellen."



Februari

Uiteindelijk duurde de sluiting dus drie dagen. Volgens de huidige onderhoudsplanning zal de Python opnieuw buiten bedrijf zijn tussen maandag 5 en vrijdag 9 februari. In het voorjaar staat de rollercoaster naar verwachting wederom enkele dagen stil, namelijk op dinsdag 30 april en woensdag 1 mei. Tegen die tijd zijn Raveleijn, De Vliegende Hollander en Joris en de Draak weer toegankelijk.