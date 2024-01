Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park daagt Phantasialand uit op social media, manager slaat terug

Europa-Park deelt een plaagstoot uit aan Phantasialand op social media. In een bericht op het nieuwe platform Threads, dat nu een maand in de lucht is in Europa, vroeg Europa-Park zich af waarom Phantasialand daar nog steeds niet actief is. Een Phantasialand-manager diende het Zuid-Duitse attractiepark vervolgens op gepaste wijze van repliek.

"Eén maand Threads en we wachten nog steeds op Phantasialand", sneerde Europa-Park vandaag in een Threads-bericht met een emoji van een doodshoofd. Phantasialand heeft al wel een account op Threads, met ruim 19.000 volgers. Er verscheen echter nog geen enkel bericht.

Europa-Park, goed voor 40.000 volgers, besloot de concurrent uit te dagen. Het Phantasialand-account bleef vooralsnog stil, maar Phantasialand-parkmanager Chris Theis liet wél van zich horen. "Bij ons in Brühl wordt in de winter nog echt gewerkt", luidde zijn reactie, met de hashtag 'Europa-Park-winterslaap'. "Kom gerust langs. Er zijn hier achtbanen die zelfs bij temperaturen onder het vriespunt werken."



Koud

Europa-Park is sinds het einde van de kerstvakantie gesloten. Het winterseizoen van Phantasialand duurt nog tot en met zondag 28 januari. De rollercoasters kunnen in principe gewoon draaien als het koud is. Waterattractie Chiapas is wel gesloten vanwege ongepland onderhoud.



Ook Toverland deed een duit in het zakje in het komische Threads-gesprek. "In Nederland kennen we er zo ook wel eentje: de Efteling", reageerde Toverland op het originele bericht van Europa-Park. De Efteling heeft inderdaad nog niets gepubliceerd op Threads. Het sprookjespark telt inmiddels bijna 17.000 volgers. Toverland is wel volop actief.