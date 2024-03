Holiday Park Germany

Duits pretpark heeft 145 jaar oude attractie afgebroken

Een nostalgische attractie in het Duitse Plopsa-park Holiday Park is verdwenen. Het pretpark nam afgelopen winter afscheid van de Antikes Pferdekarussell, die al sinds 1981 in het park stond. De geschiedenis van de draaimolen gaat nog verder terug.

De carrousel werd in 1879 gebouwd in Duitsland, om vervolgens verkocht te worden aan een Zwitserse partij. Na jarenlang door Zwitserland gereisd te hebben, kwam de attractie in de jaren tachtig naar Holiday Park. Daar stond de molen onder een overkapping in het zogeheten Paltsdorp, tussen de gesloten darkride Burg Falkenstein en wildwaterbaan DinoSplash.

Voor de Plopsa Group werd het te duur om de 145 jaar oude carrousel te laten voldoen aan de steeds strenger wordende veiligheidsregels. Daarom is besloten om de molen te koop te zetten.



Wooddesign

Er komt een vervanger voor in de plaats, afkomstig van de Nederlandse fabrikant Wooddesign Amusement Rides. Dat bedrijf leverde in het verleden al meerdere draaimolens en zweefmolens aan de Plopsa-parken in België, Nederland en Duitsland. De stalen constructie staat al overeind.