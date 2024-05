Schwaben Park

Nieuwe attractie in Duits pretpark biedt 'multimediale ervaring': treinrit met speciale effecten

Het Duitse pretpark Schwaben Park heeft deze maand een nieuwe overdekte attractie geopend: Hans Dampf. Bezoekers nemen plaats in een historische treincoupé, waar ze een "multimediale ervaring" voorgeschoteld krijgen. Dankzij effecten krijgen passagiers het gevoel dat ze echt rijden.

Daarvoor wordt gebruikgemaakt van 35 projectoren én een speciaal mechanisme met zes bewegende platen. Het stationsgebouw heeft een oppervlakte van 600 vierkante meter. Er zijn twee treinen met een gewicht van acht ton per stuk. Ze tellen allebei 24 zitplaatsen.

De beleving begint met verschillende wachtruimtes, gevolgd door een lift naar het ondergrondse treinstation. Op perron 72 staat de trein klaar. Inzittenden maken een tocht door het bos, onder de zee en door de woestijn. Drie virtuele personages spelen de hoofdrol.



Stoom

De naam is een knipoog naar de Duitse uitdrukking "Hansdampf in allen Gassen", waarbij Hansdampf staat voor een soort manusje-van-alles. Dampf is bovendien Duits voor stoom.



Het ritsysteem is afkomstig van de Duitse fabrikant Aufwind, die onlangs al verantwoordelijk was voor een bijzondere attractie in een pretpark in Noord-Duitsland: een combinatie van darkride en een flying theater. Schwaben Park ligt in Kaisersbach, onderdeel van de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg.



Weersomstandigheden

Directeur André Hudelmaier van Schwaben Park zegt dat er bewust gekozen is voor een treinsimulator omdat het attractietype geschikt is voor alle leeftijden en alle weersomstandigheden. "Deze unieke attractie combineert traditionele spoorwegromantiek met de nieuwste technologie", vult hij aan.