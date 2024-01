Efteling

Efteling regelt silent disco ter compensatie van gesloten attracties

In de Efteling is aankomend weekend een silent disco te vinden. Het wordt op zaterdag 13 en zondag 14 januari behoorlijk druk in het park, vanwege een bedrijfsevenement. Abonnementen zijn niet geldig. Aangezien veel attracties gesloten zijn, zorgt men voor extra entertainment.

In parkdeel Ruigrijk kan op beide dagen van 10.00 tot 19.00 uur gedanst en gezongen worden met een koptelefoon op. De silent disco was op oudejaarsavond nog één van de succesnummers tijdens het oud-en-nieuwfeest in de Efteling, toen op het Anton Pieckplein. Nu keert het onderdeel eenmalig terug.

De disco is opgetuigd op het plein voor De Vliegende Hollander, tussen speelgebied Nest en de Python. In verband met werkzaamheden moeten Efteling-bezoekers momenteel de Piraña, De Vliegende Hollander, Joris en de Draak, de Python, de Kleuterhof, Raveleijn, Doornroosje en De Kleine Zeemeermin missen. De Oude Tufferbaan gaat dicht bij regen.